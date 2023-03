La Polizia di Anzio-Nettuno ha arrestato un 40enne italiano. I poliziotti hanno notato l'uomo dirigersi a bordo di una auto nei pressi di un terreno in località Lavinio. L'uomo è sceso dall'auto e si è introdotto all'interno dello stesso per poi uscirne poco dopo con un secchio e riprendere la marcia. I poliziotti hanno prontamente fermato l'uomo per un controllo e all'interno del secchio è stato trovato un sacco nero con uno zaino, la perquisizione ha permesso di rinvenire circa 1kg di cocaina circa e 34 grammi di ketamina in dosi già pronte per lo spaccio. La perquisizione all'interno del terreno ha permesso di rinvenire numerosi panetti di hashish per un peso di circa 7 Kg abilmente occultati in due diversi punti, tra le sterpaglie e il terreno.

Riguardo la proprietà del terreno, questo è risultato essere in uso ad un italiano di 26 anni, il quale, giunto sul posto con il padre, si è reso collaborativo nelle indagini, e ha indicato un punto del terreno nei pressi del quale vi era un'arma occultata sotto terra.