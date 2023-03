Un brindisi tra lacrime, commozione e tanti applausi: è stato questo l'ultimo gesto di affetto che gli amici hanno voluto a tributare a Mauro "Mauretto" D'Agostino, il conosciutissimo barbiere di Aprilia morto all'età di 57 anni. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Michele Arcangelo si sono infatti svolti i funerali che hanno visto la partecipazione di parenti, amici e delle tantissime persone che lo hanno conosciuto ad apprezzato.

Ad accogliere i presenti sul sagrato di piazza Roma un aperitivo organizzato dai suoi amici con in testa Marco Davi, un'esplicita richiesta fatta da Mauretto prima di morire, che ancora una volta si è dimostrato un maestro di stile e. E così quando il feretro è passato lungo il sagrato, accolto da un lungo applauso, in tanti hanno alzato i calici per brindare a Mauretto per celebrare la vita. «Non lacrime ma sorrisi. Uno spritz per Mauretto, questo ci ha chiesto. Il suo saluto - spiega Marco Davi - è un brindisi alla vita, affrontata sempre con il sorriso ed ironia».