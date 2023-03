Proseguono con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia nell'ambito delle direttive impartite dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Lorenzo D'Aloia, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio. in tale contesto, attraverso l'articolazione della Sezione Radiomobile Carabinieri di Aprilia, nella mattinata odierna, in località Campoverde, all'interno di un capannone abbandonato e di libero accesso, sono stati rinvenuti dei mezzi meccanici agricoli oggetto di furto perpetrato ai danni di un'azienda agricola di Terracina, per un valore stimato di euro 150.000 che venivano restituiti al legittimo proprietario. Medesimo contesto, si poneva sotto sequestro una escavatrice a ruota per l'installazione della fibra ottica, mancante di contrassegni identificativi del valore di circa 15.000 euro