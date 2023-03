E al termine dell'udienza il giudice per le indagini preliminari, Pierpaolo Bortone, ha convalidato la misura cautelare, disponendo gli arresti domiciliari per il 23enne di Aprilia.

Nella giornata di ieri nel Tribunale di Latina si è svolta infatti l'udienza di convalida per il giovane, classe 2000, accusato di detenzione illegale di armi.

Nella sua abitazione nel quartiere Camilleri di Aprilia è stato trovato un fucile a canne mozze con matricola abrasa e diciannove cartucce calibro 12, per questo motivo un ragazzo di 23 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dalle forze dell'ordine e si trova adesso ai domiciliari.

