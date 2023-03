Questa mattina nella chiesa di San Francesco a Cori, una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Pierfranco Caratelli, stimato imprenditore nel campo dell'oreficeria che si è improvvisamente spento nei giorni scorsi all'età di 75 anni. Titolare di una avviatissima e rinomata gioielleria a Cori, Pierfranco Caratelli aveva deciso negli anni ‘90 di trasferire l'attività nel capoluogo pontino, dove si era affermato immediatamente grazie alla sua professionalità e alla sua capacità di intessere relazioni con la clientela e con i colleghi del centro cittadino. Da alcuni anni si era spostato in Corso della Repubblica, ed anche lì era presto diventato un punto di riferimento per i cittadini e per i commercianti del Corso. Affezionato lettore del nostro giornale, Pierfranco Caratelli lascia un vuoto non soltanto nella sua Cori, ma anche nella comunità di Latina.