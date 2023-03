Gli anziani continuano a essere facile bersaglio degli impostori che riescono a derubarli con l'inganno. È successo un paio di giorni fa a una pensionata che vive da sola nella zona di piazza Moro, rimasta vedova da poco tempo. Ad approfittarsi di lei è stata una donna che si è spacciata per inquilina dello stesso palazzo e le ha chiesto di entrare in casa con una scusa banale, avendo l'accortezza di lasciare la porta dell'appartamento accostata per consentire a un complice o una complice di entrare nell'abitazione per rubare mentre lei distraeva la vittima. Un tipo di furto con raggiro piuttosto diffuso, che viene riproposto periodicamente anche nel capoluogo da vere e proprie bande di criminali, soprattutto donne. Com'è capitato spesso anche negli anni passati proprio in quella zona della città, la truffatrice di turno ha suonato alla porta di casa dell'anziana dicendo di essere un'inquilina dei piani alti dello stesso condominio per chiedere alla pensionata di poter controllare sul suo balcone se le fosse caduto un anello mentre scuoteva la tovaglia dalla sua finestra, qualche piano più sopra. Così l'anziana donna l'ha fatta entrare, accompagnandola sul terrazzino: mentre la sconosciuta fingeva di cercare l'anello, qualcuno entrava in casa alla ricerca di gioielli nelle camere da letto.