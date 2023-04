Un grave incidente domestico si è verificato questa mattina a Nettuno. Un uomo è rimasto ferito a seguito di un'esplosione avvenuta in una villetta, provocata da un'incendio. Sul posto i vigili del fuoco di Anzio e Nemi, che hanno tratto in salvo l'uomo, poi affidato al personale del 118, che ha trasferito il ferito in ospedale in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri, sono in corso le indagini per risalire alle cause dell'incidente.