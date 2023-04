I due, nel primo pomeriggio dello scorso 26 marzo, tentavano di dileguarsi per sottrarsi al controllo dei militari che, dopo un breve inseguimento, riuscivano a bloccare uno di essi grazie anche all'intervento di un agente del locale commissariato di polizia occasionalmente in quell'area libero dal servizio. I successivi accertamenti hanno consentito di identificare l'altro soggetto che era riuscito a dileguarsi e ad appurare che entrambi erano nel territorio nazionale privi del relativo titolo autorizzativo e quindi irregolari.

I carabinieri della tenenza di Gaeta hanno denunciato due giovani di 20 anni, entrambi albanesi, in quanto in Italia senza documenti.

