Tragedia nella notte a Cori, dove un uomo di 48 anni di Cisterna è morto in circostanze ancora da chiarire, probabilmente stroncato dall'abuso di droga e alcol. È successo in una camera del resort Cincinnato dove la vittima stava trascorrendo la notte con tre amici, uno dei quali è scappato prima dell'arrivo delle forze di polizia. A nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori del pronto intervento sanitario di Cori, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia che stanno indagando sull'accaduto.

Le circostanze in cui è avvenuto il decesso alimentano l'ipotesi dell'overdose che avrebbe stroncato l'uomo durante un festino con gli amici a base di cocaina e alcol, sostanze trovate nella stanza che avevano preso per la notte dopo cena. I Carabinieri hanno effettuato un accurato sopralluogo nella camera e interrogato uno degli amici della vittima. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per consentire gli accertamenti medico necessari a dissipare i dubbi sulla causa del decesso.