Tremendo incidente sulla Nettunense tra un Fiat Doblò e un Daily Iveco. Lo scontro si è verificato ieri sera all'altezza dello svincolo di Campo di Carne, un impatto tremendo con i mezzi che hanno invaso le corsie. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone, la più grave è una donna di 48 anni che viaggiava sul lato passeggero del Doblò, inizialmente soccorsa da un ragazzo che passava con l'auto e poi dagli operatori del 118 intervenuti con tre ambulanza e l'automedica. La donna è stata portata in codice rosso alla clinica di Aprilia e poi trasferita all'ospedale Goretti di Latina. Feriti anche i conducenti dei due mezzi, sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica e i vigili del fuoco. Il tratto stradale è stato chiuso per oltre un'ora per permettere gli accertamenti e la rimozione dei mezzi.