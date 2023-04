Momenti di apprensione ieri pomeriggio, presso il circuito internazionale Il Sagittario, alle porte di Latina, per le sorti di un ragazzino di dodici anni, coinvolto in una brutta caduta in moto nel corso di una competizione. È stato necessario l'intervento dei soccorritori del pronto intervento sanitario che hanno disposto il trasferimento del minorenne in eliambulanza presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma per le cure specialistiche.





L'incidente si è registrato poco prima delle 16 nella pista che si trova all'altezza del chilometro 81,3 della strada statale Pontina a sud del capoluogo, impianto sportivo che ospitava un fine settimana di gare. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzino stava girando con la propria moto quando, in prossimità di una curva, ha perso il controllo della due ruote, finendo fuori strada. Nella manovra, il giovanissimo pilota non ha potuto evitare una rampa che si trovava all'esterno della pista, un ostacolo che lo ha fatto saltare e sbalzare dalla sella, prima di precipitare sul suolo di schiena.