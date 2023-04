Insulti, fumogeni in campo e poi botte: il derby tra Cori Montilepini e Giulianello Calcio finisce in rissa. Un uomo è rimasto ferito durante gli scontri che si sono verificati al termine del match. La partita di calcio di ieri mattina, valida per il campionato di Seconda Categoria, si è infatti trasformata in una vera e propria corrida ed è stato addirittura necessario l'intervento dei carabinieri del reparto territoriale. Che la partita sarebbe stata "calda" era intuibile già dal numero degli ospiti arrivati al campo Stoza, oltre una cinquantina, ma nessuno poteva immaginare questa escalation di violenza. Difficile capire cosa abbia innescato i tafferugli: forse degli sfottò reciproci, i fumogeni buttati in campo dalla tifoseria ospite oppure qualche parola di troppo, fatto sta che a un certo punto si è scatenata una rissa. A farne le spese è stato in particolare uno spettatore venuto per seguire la squadra del Cori Montilepini, l'uomo è rimasto ferito negli scontri riportando un trauma cranico. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato accerchiato da diversi supporter ospiti che lo avrebbero colpito alla testa. Per questo è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118, con gli operatori che hanno soccorso il signore. Il caos generato ha comportato anche l'intervento delle forze dell'ordine, che cercheranno ora di rintracciare e identificare i responsabili dell'aggressione.