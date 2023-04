Persone senza cuore hanno abbandonato una cucciolata di quattro gattini all'interno di un cassonetto. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi nel capoluogo da una persona che ha condiviso il ritrovamento attraverso i social network per salvare i micetti, il gestore di un'attività di toelettatura. Dei quattro trovati tra i rifiuti solo tre erano ancora vivi al momento del ritrovamento, ma uno solo è sopravvissuto: probabilmente erano nati da poche ore quando sono stati trovati, avevano ancora il cordone ombelicale attaccato.

In poche ore è scattata la gara di solidarietà per contribuire a trovare una sistemazione ai cuccioli e assisterli, ma il superstite per ora è stato tenuto dalla persona che ha trovato la cucciolata.