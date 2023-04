L'autotrasportatore si è fermato e ha recuperato parte delle zucchine, lasciando però sull'asfalto quelle danneggiate, senza allertare le forze di polizia per la bonifica della strada. Infatti si sono registrati disagi a causa della carreggiata sporca

Nella tarda mattinata di oggi un autocarro cassonato ha perso parte del carico di zucchine che trasportava, invadendo la sede stradale di ortaggi. È successo nella rotatoria di via del Lido allo svincolo della strada statale Pontina: mentre il mezzo effettuava la curva, si è aperto il portellone e alcune cassette piene di zucchine si sono rovesciate sull'asfalto.

