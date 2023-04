Un calciatore dell'Aprilia che partecipa al campionato juniores nazionale è stato denunciato per aver creato momenti di panico allo stadio di Artena. A quanto è dato sapere, il 19enne sarebbe entrato con in tasca una pistola rivelatasi poi essere giocattolo. Non solo, il giovane apriliano non doveva essere in campo perché squalificato nell'ambito di una zuffa violenta durante il precedente incontro. Lui invece non solo si è presentato, ma con una pistola che, sebbene in tasca, era ben visibile. A quel punto alcuni carabinieri del Comando di Colleferro impegnati nelle operazioni di sicurezza l'hanno notata, lo hanno perquisito e lo hanno denunciato.