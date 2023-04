Un violento incidente stradale si è registrato nel pomeriggio di oggi in strada Migliara 45, dov'è stato necessario l'intervento dei soccorritori per prestare le prime cure a una donna di 59 anni e recuperare la sua automobile rimasta in bilico sul ponte che attraversa il fiume Sisto. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, l'automobilista ha perso il controllo della vettura, una Dacia Sandero, urtando contro la balaustra dell'attraversamento sul corso d'acqua. In seguito al violento impatto, il veicolo ha abbattuto la barriera di metallo e si è girato in testacoda prima di fermarsi. Dopo la richiesta d'aiuto al 112 sono intervenuti gli operatori del pronto intervento sanitario con ambulanza e automedica per soccorrere la donna e trasportarla in ospedale per gli accertamenti medici del caso, mentre i Vigili del Fuoco hanno recuperato il mezzo, rimasto in bilico.