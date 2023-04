Gli specialisti dei furti avevano preso di mira il distributore self service di carburanti Eni di via delle Industrie, alle porte di Latina Scalo, e per mettere le mani sugli incassi del fine settimana si erano premurati di portare tutto l'occorrente per svuotare la cassa posta alla base della colonnina, compresa la prolunga che doveva servire loro per azionare il frullino utilizzando l'energia elettrica della casa più vicina, distante comunque alcune centinaia di metri. Ma il piano è fallito, con i ladri costretti a scappare a mani vuote per evitare la cattura all'arrivo dei poliziotti della Squadra Volante: hanno lasciato tutto, compresi gli arnesi del mestiere che sono stati sequestrati per le analisi del caso.

L'allarme è scattato poco prima delle 3 di ieri notte quando i soliti ignoti avevano già compiuto buona parte del lavoro. Probabilmente gli scassinatori erano stati accompagnati da un complice con un mezzo che si era allontanato per tornare solo al momento opportuno, oppure sono arrivati direttamente dai campi circostanti. Che a colpire sia stata una banda di specialisti lo rivela soprattutto il fatto che i ladri avevano preventivato tutto: sapevano che tipologia di blindatura avrebbero trovato e quindi che non sarebbero bastati arnesi a batteria, ma serviva un frullino abbastanza potente e autonomo per tagliare a fondo la lamiera di protezione della colonnina del self service che contiene l'accettatore delle banconote e la cassaforte.