La Guardia di finanza di Aprilia ha arrestato un uomo e denunciato un altro perché trovati in possesso di più di un chilo di droga. E' avvenuto nel comune di Sezze, dove i militari sono stati insospettiti da una vettura a cui hanno intimato l'alt per poi perquisirla. Lo stato di agitazione del conducente ha indotto i finanzieri a svolgere ulteriori approfondimenti mediante l'esecuzione di perquisizioni personali e domiciliari, all'esito delle quali sono stati rinvenuti, ben occultati un panetto contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di 1,236 kg, una confezione contenente 10 grammi di hashish e 2 dosi rispettivamente di cocaina e marijuana entrambe del peso di 0,5 grammi. In considerazione quindi degli elementi di sospetto emersi, i Finanzieri hanno proceduto – fermo restando la presunzione di innocenza fino al compiuto iter processuale – all'arresto di uno degli indagati e alla denuncia a piede libero dell'altro soggetto per "detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti in sequestro". Immediatamente è stata notiziata l'Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina che, contestualmente, ha avallato l'arresto in flagranza di reato ed ha disposto il sequestro della sostanza stupefacente.