E' necessario attendere i risultati dell'autopsia, ma l'arresto cardiaco costato la vita ad un 48enne di Cisterna, è quasi certamente legato all'abuso di droga e alcol. Restano alcuni dettagli da chiarire, come ad esempio se la droga fosse tagliata con qualche sostanza che possa aver contribuito al malore fatale o, al contrario, se la purezza fosse talmente alta da aver in qualche modo colto alla sprovvista il consumatore. Si cerca in queste ore, anche chi possa aver fornito la droga. L'alcol, molto probabilmente, la vittima e i suoi amici, potrebbero averlo acquistato durante il pomeriggio passato, tra l'altro, presso il centro commerciale di Cisterna.

C'è però un altro aspetto su cui gli investigatori dell'Arma non rilasciano alcun commento: quello sulla possibile presenza, oltre ai tre soggetti, la vittima, l'amico ascoltato dopo l'intervento dei soccorsi, e un terzo che ha preferito non farsi trovare sul posto, di due donne, forse accompagnatrici a pagamento. Potrebbe quindi salire a cinque il numero dei presenti alla serata di eccessi presso il noto resort alle porte di Cori. E' qui infatti che intorno all'una di notte sono sopraggiunti gli uomini del 118 e i carabinieri del Comando stazione del borgo e del Radiomobile di Aprilia. Poco prima infatti, la titolare della struttura aveva ricevuto la richiesta di allertare i soccorsi da parte di uno degli amici del 48enne. Quando l'ambulanza e il medico sono arrivati però, per la vittima che viveva a Cisterna e che svolgeva dei lavori saltuari, non c'era più nulla da fare.