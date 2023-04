I due fratelli, armati di coltello, avevano colpito ripetutamente con calci e pugni la vittima impossessandosi del borsello con all'interno soldi ed il telefono cellulare, procurandogli lesioni guaribili in 30 giorni. L'attività investigativa degli uomini del Commissariato di Anzio Nettuno, coordinata dalla Procura di Velletri ha così permesso di ricostruire l'episodio e, dopo aver rintracciato i due fratelli nella loro abitazione di Nettuno, li hanno condotti nel carcere di Velletri a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Sono stati trovati e arrestati, dopo le indagini, i due uomini che il 18 febbraio scorso hanno aggredito con inaudita violenza e derubato un 50enne di Nettuno nei pressi di una farmacia. I Poliziotti di Anzio e Nettuno hanno datodato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Velletri nei confronti di due fratelli di 37 e 40 anni, entrambi di Nettuno.

