Inizia a prendere forma la civica della candidata a sindaco Luana Caporaso, una delle otto liste che la maggioranza presenterà alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Un movimento che potrà contare anche sull'apporto dei partiti, visto che tra i 24 candidati ci saranno i dirigenti del Partito Democratico e di Azione.

Il nome probabilmente più gettonato, che nelle previsioni della vigilia dovrebbe essere il più votato del gruppo, è quello di Davide Zingaretti, consigliere comunale in carica e segretario provinciale di Azione. In questi primi giorni di campagna elettorale è stato tra i più attivi mostrando grande feeling con la leader della coalizione, partecipando sia agli eventi pubblici che alle riunioni ristrette. Ma nella lista "Luana Caporaso sindaca" sarà presente pure il Partito Democratico, nelle scorse hanno firmato l'accettazione della candidatura sia Gloria Mastrocicco (segretario dei Giovani Democratici) che Andrea Fantoni, componente del direttivo del Pd di Aprilia; un elenco che non si fermerà a questi due dirigenti.

L'accordo prevede infatti otto candidati a testa per i dem e Azione mentre i restanti nomi usciranno dal mondo della società civile, come per esempio l'ex vice presidente della Pro Loco Davide Tiligna. Un mix tra politici e indipendenti che dovrebbe garantire un buon sostegno alla leader della coalizione. «I componenti della lista che porta il mio nome – spiega Luana Caporaso – mi hanno ritenuto la persona più idonea per continuare il progetto civico iniziato quattordici anni fa con il sindaco Domenico D'Alessio. A livello personale sono stati anni intensi, di grande crescita attraverso il lavoro quotidiano. Prima come assessore alle Politiche giovanili, poi come consigliera comunale ed, infine, come delegata ai Lavori Pubblici. Anni di sfide decisive che mi hanno fornito una importante dote di esperienza amministrativa. Sarà fondamentale però il sostegno delle persone che compongono la lista. Hanno sposato il programma e si sono impegnate nel portarlo a termine. E' una lista giovane e di questo ne sono particolarmente orgogliosa. Il 90% dei candidati non ha compiuto quaranta anni. Sono tutte persone impegnate sul territorio. Persone che lavorano nel sociale, nella cultura, nello sport e nell'associazionismo. Conoscono le criticità della nostra città perché in questi anni hanno girato il territorio. Insieme abbiamo parlato ogni giorno con i comitati di quartiere, le associazioni, con i singoli cittadini. Perché il nostro punto di forza è proprio questo: l'ascolto. Sappiamo ascoltare le persone, gli apriliani. Lo facciamo dal primo giorno che abbiamo vinto le elezioni nel 2009. Non ci siamo mai snaturati, né ceduto a logiche di partito. A differenza di altri, siamo rimasti coerenti con il nostro progetto civico. Non abbiamo cambiato rotta e, soprattutto, non siamo alla ricerca di glorie o soddisfazioni personali. Lavoriamo per il bene comune, il bene pubblico. Per migliorare la nostra città, Aprilia. Una città giovane, in crescita, che guarda ogni giorno al futuro».