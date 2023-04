Distruggono la sua autovettura, poi si danno alla fuga senza preoccuparsi minimamente del danno che si sono lasciati alle spalle. Riporta così l'appello che una cittadina residente a Campoverde ha voluto affidare alla pagina social del Comitato di quartiere. Ieri mattina la signora è stata vittima di un incidente, un altro mezzo ha urtato con violenza con lo specchietto mandando poi in frantumi il vetro dell'auto sul lato del conducente, ma non si è fermato a prestare a soccorso, né a verificare i danni provocati dall'impatto. Per questo la donna ha lanciato un appello per individuare il mezzo, un appello che ha fatto breccia tra i residenti di via Virgilio, che con l'occasione tornano a denunciare il problema derivante dall'alta velocità su un tracciato pericoloso, dove i problemi di sicurezza sono purtroppo noti da tempo. La richiesta indiretta avanzata dai cittadini è che chi di dovere intervenga al fine di garantire una maggiore sicurezza della strada periferica, a beneficio degli abitanti e degli automobilisti.