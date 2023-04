Distruggono la sua autovettura in sosta, poi si danno alla fuga senza preoccuparsi minimamente del danno che si sono lasciati alle spalle. Riporta così l'appello che una cittadina residente a Campoverde ha voluto affidare alla pagina social del Comitato di quartiere.

Ieri mattina la signora, uscendo di casa lungo via Virgilio ha notato la sua autovettura pesantemente danneggiata, con i vetri rotti e chiari segni di urto impressi sulla carrozzeria. Un elemento quest'ultimo che ha subito eliminato l'ipotesi di danneggiamento per furto o semplicemente dettato dalla volontà di arrecare un danno alla proprietà altrui. E' assai probabile che qualcuno abbia urtato l'autovettura per poi darsi alla fuga avvedendosi del grosso danno arrecato.

L'appello ha fatto breccia tra i residenti di via Virgilio, che con l'occasione tornano a denunciare il problema derivante dall'alta velocità su un tracciato pericoloso, dove i problemi di sicurezza sono purtroppo noti da tempo. La richiesta indiretta avanzata dai cittadini è che chi di dovere intervenga al fine di garantire una maggiore sicurezza della strada periferica, a beneficio degli abitanti e degli automobilisti.