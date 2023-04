Solo in quel momento la parte offeso riusciva a contattare personale del 118 che la trasportava presso il pronto soccorso di Latina dove veniva visitato e medicato con una prognosi di 30 giorni.

Successivamente all'aggressione, i tre, al fine di evitare che lo stesso potesse lasciare l'abitazione recandosi a denunciarli, lo avevano chiuso a chiave in una stanza e solo la mattina successiva gli restituivano il cellulare ed il portafogli dal quale avevano però sottratto la somma di 1000 euro in contanti.

I fatti si sono svolti lo scorso 03 gennaio 2023, quando si presentò presso il Comando Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina un cittadino indiano che riferiva come tre suoi connazionali il 31 dicembre 2022 lo avevano aggredito sottraendogli il cellulare ed il portafogli e, successivamente a seguito della sua reazione, lo avevano percosso con una spranga di ferro e gli avevano staccato con un grosso coltello l'unghia dal pollice della mano sinistra.

Hanno rapinato del cellulare un connazionale e poi lo hanno picchiato con una spranga. Per questo tre indiani sono stati arrestati dai carabinieri.

