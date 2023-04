L'uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica in ordine al reato di resistenza a P.U. nonché sanzionato amministrativamente per le violazioni al codice della strada, con conseguente sequestro del motoveicolo.

Lo stesso, alla guida di un motoveicolo, è stato notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi dell'entrata dell'Ospedale "Santa Maria Goretti" e, pertanto, i poliziotti lo hanno avvicinato per controllarlo. Il conducente ha prima rallentato la marcia del mezzo, per poi ripartire a tutta velocità nel tentativo di dileguarsi nelle stradine adiacenti ma, anche grazie alla scarsa circolazione veicolare dovuta alla giornata domenicale, è stato raggiunto e bloccato.

