E' stato aggiudicato ieri pomeriggio alla terza asta l'hotel Bajamar di Formia. L'immobile è stato posto in vendita giudiziaria in seguito al fallimento della società omonima ed è stato acquistato per 2,8 milioni d euro dalla società Dlt Viaggi di Formia, amministrata da Roberto Sorrenti, giovane imprenditore del settore turistico. Attualmente lo storico albergo del lungomare di Santo Janni è stato affittato ad un altra società sulla base di un contratto con la curatela del fallimento in continuità aziendale.

"E' nostra intenzione rilanciare la struttura a livello internazionale, come merita. Credo che questo albergo meriti la migliore cura e gestioni possibili vista la collocazione e la sua lunga storia. Volevo comprarlo e non me lo sarei lasciato sfuggire per nulla al mondo, avrei anche rilanciato. Sono certo che rappresenti una delle migliori opportunità di rilancio della nostra costa", queste le parole di Roberto Sorrenti subito dopo l'aggiudicazione nella quale è stato seguito dall'avvocato Giovanni Uccella del foro di Santa Maria Capua Vetere