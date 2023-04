Sono stati gli agenti della Squadra Volante - impegnati nei servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati - a notare l'uomo mentre si aggirava in atteggiamento sospetto all'entrata dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A quel punto i poliziotti hanno deciso di controllare l'uomo ma alla vista degli uomini in divisa, il 40enne originario di Sezze, ha prima rallentato e in un secondo momento è ripartito tentando di scappare e far perdere le tracce per sfuggire al controllo e svanire nel dedalo di strade a poca distanza dall' ospedale. Il personale della Polizia è riuscito a fermare l'uomo ed è emerso dai controlli a cui è stato sottoposto che non aveva la patente perché gli era stata sospesa precedentemente a tempo indeterminato. Inoltre la moto su cui era in sella non aveva l'assicurazione. Nei confronti dell'uomo alla fine è scattata una denuncia in stato di libertà. Nei suoi confronti l'accusa contestata è quella di resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione amministrativa per le violazioni al codice della strada. I servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati, predisposti dal Questore di Latina Raffaele Gargiulo, andranno avanti anche nei prossimi giorni per contrastare i reati di natura predatoria. L'attività sarà ancora più intensa in occasione delle feste di Pasqua. L'attenzione resta alta per garantire la massima sicurezza ai cittadini.