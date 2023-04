I militari della Guardia di Finanza trovano cinque chili di hashish all'interno di un magazzino, arrestato un uomo di Aprilia.

Nelle scorse ore gli uomini delle Fiamme Gialle hanno fermato un 55enne residente in città, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il blitz operato dalla Guardia di Finanza è scattato a seguito di alcuni specifici controlli pianificati per la tutela del territorio: nel corso di queste verifiche è stato fermato un uomo, classe 1968, M.C. le sue iniziali. I militari hanno disposto una perquisizione all'interno di un magazzino utilizzato dal 55enne e - dopo accurate ricerche – sono stati trovati cinque chili di hashish, suddivisi in tre buste. Probabilmente la droga era stata nascosta nel deposito per essere poi successivamente immessa sul mercato, per questo motivo il quantitativo ritrovato è stato sequestrato dalle Fiamme Gialle mentre l'uomo è stato arrestato ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.