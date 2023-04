Litigano per i mobili rimasti nella casa in cui vivevano, poi lui, un 49enne di Anzio, è andato su tutte le furie e si è scagliato contro la ex facendola cadere a terra e procurandole 7 giorni di prognosi. Questo secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri che hanno eseguito ieri la misura di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa per il reato di maltrattamenti in famiglia.



In sede di denuncia, emergevano anche altri episodi violenti raccontati dalla vittima, che aveva intrapreso una relazione con il soggetto circa 3 anni fa. Al termine della deposizione, sentite anche tutte le persone coinvolte, i militari operanti, d'intesa con l'Autorità giudiziaria e considerata la flagranza di reato, procedevano con l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. La donna, resa edotta delle tutele previste per le vittime di reati rientranti nella tipologia del cosiddetto "codice rosso", preferiva rientrare presso il proprio domicilio.