E' finito sotto alla ruota di un camion, rimanendo incastrato tanto da dover richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. E' accaduto questa mattina a Santi Cosma e Damiano, dove un uomo i ha perso l'equilibrio mentre passeggiava sul ciglio della strada. Il mezzo pesante ha rallentato allargandosi dopo aver visto l'uomo procedere a passo lento. Ma non è bastato, visto che il 51enne di Velletri ha perso ugualmente l'equilibrio. Sul posto l'intervento dei pompieri di Castelforte che hanno utilizzato uno speciale pistone idraulico così da sollevare le ruote e liberare il ferito. Successivamente lo stesso veniva preso in consegna dai sanitari del 118 per poi essere trasferito in ospedale a Formia. Sul posto anche i carabinieri e polizia locale.