Dopo l'attenta valutazione degli atti di indagine, per il giovane setino è scattato anche il divieto di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche e locali notturni.

A seguito di tali fatti lo stesso è stato indagato dalla competente Autorità Giudiziaria per violazione alla normativa sulle armi da fuoco, minaccia, rissa, esplosioni pericolose.

Lo stesso, nella sera del 25 febbraio all'interno di un bar sito nel centro urbano di Sezze, aveva partecipato ad una violenta rissa scoppiata tra alcuni giovani del posto con altri di nazionalità albanese, durante la quale aveva esploso un colpo in aria con una pistola, poi rivelatasi una scacciacani, seminando il panico tra i numerosi giovani che stazionavano nei pressi del locale.

