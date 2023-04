Due incidenti in meno di 24 ore alla periferia di Aprilia, fortunatamente entrambi senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Il più grave si è verificato lungo via Ardeatina dove un uomo a bordo della sua Fiat 500 ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, finendo all'interno di un canale con un dislivello di qualche metro. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso il conducente mentre i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno effettuato i rilievi utili a stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto è intervenuta anche la Damacar, ditta specializzata nel ripristino del manto. Solo poche ore prima un altro incidente si era verificato presso la rotatoria di Casalazzara. In questo caso erano rimaste coinvolte due auto, una Picanto e una Citroen che si sono scontrate proprio in corrispondenza della rotonda. Tanta paura per gli occupanti dei veicoli ma nessuna grave conseguenza. Di certo i due episodi confermano la pericolosità delle strade periferiche, spesso teatro di gravi incident