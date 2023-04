Un grave incidente stradale si è registrato ieri sera tra Borgo Santa Maria e Borgo Bainsizza, lungo la strada provinciale Piave-Acciarella. A causa del violento impatto tra il suo scooter e l'auto che lo precedeva, un rider trentenne ha riportato lesioni e sospette fratture che hanno richiesto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza presso l'ospedale romano San Camillo Forlanini. Aveva ripreso conoscenza quando è stato soccorso dagli operatori del pronto intervento sanitario, ma le sue condizioni erano comunque delicate, tanto da richiedere le cure e gli accertamenti da parte di medici specializzati nei traumi più complessi: ieri sera la prognosi era ancora riservata.

L'incidente si è registrato intorno alle 19 quando il ragazzo stava per iniziare il turno di lavor, impiegato nelle consegne a domicilio per una nota compagnia. Sul portapacchi del suo scooter c'era infatti la sacca col logo della società. Lo scontro si è registrato in via Santa Maria, nel tratto compreso tra gli incroci con strada del Bufalotto e via Astura, lungo la corsia di marcia che procede da Acciarella in direzione di Latina.

Con i soccorritori è intervenuta la Polizia Locale, con tre pattuglie che si sono occupate dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro e individuare le responsabilità del caso, ma anche per la gestione del traffico, che ha rispettato il senso alternato e in alcuni casi è stato interrotto durante le operazioni di verifica e rimozione dei mezzi. Stando a una prima ricostruzione del sinistro, i due mezzi viaggiavano in direzione di Borgo Santa Maria, con l'auto che precedeva lo scooter. Ma la vettura Opel Corsa guidata da un uomo di 66 anni, illeso, procedeva in retromarcia nel momento in cui il motociclo la centrata in pieno.

Come ben visibile a causa dei danni riportati, l'impatto è stato violento perché il trentenne ha sfondato il lunotto posteriore prima di volare sull'asfalto. Probabilmente l'automobilista aveva mancato l'ingresso di una proprietà e stava effettuando la manovra per imboccare l'accesso sul lato opposto della strada, dove poi si è fermato, perché lo scooter ha avuto lo spazio a sufficienza per carambolare in avanti e finire nel fosso che costeggia la strada.