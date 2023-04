Un'anziana donna è stata rapinata da uno sconosciuto, derubata con la violenza della borsa che teneva tra le mani. È successo nella zona di via degli Aurunci, da dove l'uomo si sarebbe allontanato a piedi verso il centro città. Del caso si stanno occupando gli investigatori della Polizia che già ieri pomeriggio hanno effettuato una serie di ricerche del fuggitivo e controllato diversi sospettati, intervenendo sia con pattuglia della Squadra Volante che attraverso i detective della Squadra Mobile.

L'episodio si è registrato nella tarda mattinata di ieri mentre la malcapitata effettuava una serie di commissioni. Si trovava nella zona compresa tra piazza Ilaria Alpi e il Conad di via don Torello, dove il bandito ha avvicinato la vittima cogliendo il momento opportuno: probabilmente lo sconosciuto girava alla ricerca della vittima giusta e quando l'ha individuata ha studiato i suoi movimenti prima di passare all'azione, in attesa del momento opportuno. Quando il borseggiatore ha consumato la rapina, infatti, non passavano persone che potessero intervenire per disturbare l'infame gesto. Nella borsa c'erano soldi contanti, gli affetti personali della donna e lo smartphone.

Una volta scattata la richiesta d'aiuto al 112 sono intervenute le pattuglie della Squadra Volante che hanno effettuato un'accurata ricerca del fuggitivo, battendo in lungo e in largo le possibili vie di fuga. Gli investigatori della Questura hanno poi ascoltato la vittima per ricostruire i fatti in base ai suoi ricordi, raccogliendo una dettagliata descrizione del bandito utile a restringere il campo delle ricerche. Infatti nelle ore successive i poliziotti del questore Raffaele Gargiulo hanno effettuato una serie di ricerche e controlli per risalire al responsabile dell'episodio.

Alla ricerca di indizi utili per risalire al borseggiatore, gli operatori di polizia stanno analizzando il fatto per inquadrare il fenomeno e capire se possa trattarsi di un episodio occasionale, o magari se a colpire sia stato un soggetto che già in passato ha consumato reati di questo genere, tenendo conto che più volte negli anni passati, soprattutto prima della pandemia, in quella zona si sono registrati scippi e rapine soprattutto ai danni di donne sole.

Quanto è successo in via Vespucci la settimana scorsa dimostra che la platea dei potenziali banditi è piuttosto ampia. Nell'ultimo caso a tentare lo scippo di una donna era stato un senzatetto indiano, bloccato da un poliziotto libero dal servizio che aveva assistito alla scena ed era intervenuto mentre lo straniero trascinava a terra la pensionata, che a sua volta aveva cercato con tutte le sue forze di trattenere la borsa e aveva finito per rimediare diverse ferite. Per quell'episodio, l'autore era stato arrestato ed è finito in carcere.