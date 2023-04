Un'altra scuola è finita nel mirino dei ladri, entrati in azione ancora una volta a caccia di computer. L'ultimo colpo è stato messo a segno un paio di notti fa nell'istituto Camillo Caetani di Latina Scalo, dove i soliti ignoti sono riusciti a muoversi indisturbati alla ricerca di materiale informatico.

L'incursione risale alla notte tra martedì e mercoledì, quando i soliti ignoti sono riusciti a entrare nel plesso, probabilmente passando per qualche aula o locali di servizio, per poi accedere agli uffici dove hanno trovato alcuni computer portatili utilizzati dall'istituto scolastico per le attività didattiche. Non è la prima volta che i ladri entrano in quella scuola, la primaria di Latina Scalo, ma solitamente a colpire erano gli scassinatori dediti ai furti di spiccioli all'interno dei distributori automatici di snack e bevande.

Del caso si stanno occupando i poliziotti della Questura di Latina, intervenuti la mattina seguente quando è avvenuta la scoperta da parte del personale scolastico al momento dell'apertura. Gli investigatori hanno effettuato un sopralluogo alla ricerca di tracce utili alle indagini, che i soliti ignoti hanno avuto l'accortezza di non lasciare. Per ora la polizia non esclude alcuna ipotesi, compresa l'eventualità che possa esserci un collegamento con altri furti simili registrati negli ultimi mesi nelle scuole disseminate tra il centro e la periferia. Il primo episodio eclatante si era registrato nel plesso di Borgo Faiti, da dove erano spariti 14 tablet che poi gli investigatori trovarono a casa di due ladri di Cisterna, dediti soprattutto ai furti nelle scuole, poi finiti in carcere per la razzia in un negozio h24 degenerato con lo speronamento del commerciante che li inseguiva e li ha fatti arrestare. Nel frattempo si erano registrati il furto di 31 pc nella scuola media Giovanni Cena nel centro di Latina a fine novembre e la razzia di altri 15 computer nel liceo artistico un mese dopo. Poi l'incursione nella primaria di Borgo Grappa, da dove erano spariti un paio di apparecchi informatici. Gli investigatori stanno lavorando per capire se possa esserci un collegamento tra i diversi episodi, a partire dai canali della ricettazione che i banditi potrebbero impiegare per ricavare qualcosa con la vendita dei computer.