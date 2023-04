L'arrestato, al termine del fotosegnalamento, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Anzio, in attesa del rito direttissimo disposto dall'Autorità Giudiziaria. Al termine del rito di convalida, l'arresto è stato convalidato e l'uomo ha patteggiato una condanna di dieci mesi di reclusione, con pena sospesa.

La pattuglia di Carabinieri, impegnata in un servizio perlustrativo, nel transitare nel parcheggio della stazione ferroviaria di Lavinio Lido, costantemente presidiato al fine di prevenire qualsiasi tipologia di reato, notava dei frammenti di vetro sull'asfalto nei pressi di un'auto parcheggiata e un uomo mentre rovistava all'interno. I miliari nell'avvicinarsi, si sono accorti che il lunotto posteriore dell'auto era stato infranto ed hanno bloccato l'uomo. Il 44enne è stato arrestato, dopo aver contattato la proprietaria dell'auto che ha sporto querela per il danno patito.

