Un incidente stradale si è registrato nel pomeriggio di oggi nel traffico all'ingresso del centro di Latina. All'origine del sinistro la manovra azzardata di un uomo in scooter, che avrebbe attraversato via Romagnoli all'altezza dell'incrocio delle autolinee, passando da viale Cervone a viale Le Corbusier quando era già scattata la luce rossa del semaforo, finendo per urtare contro la fiancata di un'Alfa Romeo 156 con tre persone a bordo, diretta verso il centro, che invece sarebbe partita allo scattare del verde. È quanto hanno ricostruito, anche attraverso le testimonianze di altri utenti della strada, i Carabinieri della Sezione Radiomobile intervenuti per i rilievi e gli accertamenti mentre il conducente dello scooter veniva soccorso da un'ambulanza del pronto intervento sanitario che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso.