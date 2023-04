I ladri continuano a passare in rassegna le abitazioni con ritmo sempre più incalzante, in centro come in periferia. Gli specialisti dei furti preferiscono le abitazioni lasciate incustodite, sempre in agguato a qualsiasi ora, di giorno come di sera. Uno degli ultimi episodi si è registrato in strada del Saraceno, nella prima periferia di Latina, dove i soliti ignoti hanno passato in rassegna alcune stanze di una villetta, soprattutto le camere da letto, messe letteralmente a soqquadro alla ricerca di gioielli e soldi contanti. Un episodio che le vittime hanno voluto denunciare pubblicamente, condividendo attraverso i social network un video che mostra le condizioni in cui hanno trovato una delle camere messe sottosopra, con l'obiettivo di mettere in guardia sul rischio dei furti: i ladri sono entrati in azione non appena gli inquilini sono usciti per trascorrere la serata fuori casa. Le condizioni più ottimali per consentire loro di cercare la refurtiva.