Sopralluogo dei vigili del fuoco nei capannoni dell'ex Freddindustria di Aprilia incendiati il 1 febbraio. Nella giornata di ieri il personale operativo del comando di Latina, su delega della Procura della Repubblica di Latina, ha infatti eseguito un accurato sopralluogo nel complesso industriale dismesso in via Enna dove due mesi fa avevano preso fuoco quattro capannoni. Le verifiche sono state condotte dal personale del vigili del fuoco del Niat regionale (Nucleo investigativo antincendio territoriale) e del nucleo S.A.P.R. (Sistema areomobile a pilotaggio remoto) che si sono avvalsi anche dei droni per eseguire i controlli, supportato dai vigili del fuoco di Aprilia.

L'incendio nel sito industriale dell'ex Freddindustria ha suscitato enorme preoccupazione nella cittadinanza di Aprilia, soprattutto a causa dell'enorme colonna di fumo sprigionata dal rogo, visto che nello stabilimento si trovavano rifiuti di ogni genere abbandonati lì nel corso degli anni. Per questo motivo nelle settimane successive all'incendio è scaturita anche una polemica politica in merito alle due ordinanze sindacali emesse nel 2020 dal Comune di Aprilia, che imponevano la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti alla società proprietaria dell'immobile, ordinanze che sono rimaste in parte inapplicate.