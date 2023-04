Da poco dopo l'una della notte appena trascorsa, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, sta intervenendo nel Comune di Formia per un incendio.

Sul posto in via Appia lato Napoli, le squadre territoriali di Gaeta e Castelforte constatavano la presenza di un incendio all'interno della chiesa "Don Bosco".

Immediatamente il personale vf intervenuto si accertava che all'interno del luogo Sacro non vi era nessuno e nel contempo avviavano le operazioni di spegnimento valse a contenere il rogo.

Il nostro intervento si è protratto per tutta la notte e la mattinata di odierna.

Le fiamme hanno prevalentemente coinvolto gli arredi in legno all'interno del luogo di culto ed, a seguito di ciò, veniva data interdizione totale dei luoghi fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Successivamente, in collaborazione con le forze dell'ordine, si effettuava un accurato controllo della zona interessata per cercare elementi utili a stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare.

Il rito della veglia previsto per questa notte, in occasione della Pasqua, sarà comunque celebrato, ma nella tensostruttura del Palamendola solitamente utilizzato per le partite, che si trova a pochi metri di distanza. Dalla tarda mattinata di oggi sono iniziati in collaborazione con il Comune i lavori di adattamento per ricevere i fedeli.