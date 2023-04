L'incertezza delle condizioni meteorologiche non ha fermato i tanti che hanno scelto di trascorrere la Pasquetta all'aria aperta. Le statistiche rivelano che più del 40% degli italiani ha approfittato del lunedì dell'Angelo per la gita fuori porta, ma in ogni caso la parentesi di sole che ha interessato soprattutto il litorale, ha spinto molte famiglie a recarsi sul lungomare per una passeggiata, sia prima che dopo pranzo. Molti comunque i ristoranti al completo da giorni.