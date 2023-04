E' bastata una scintilla a innescare un'aggressione su cui indaga la Procura per Minori di Roma. Nei confronti di due adolescenti di Latina sono state contestate le lesioni aggravate in concorso perchè - come ipotizzato dal pubblico ministero Carlo Morra, titolare del fascicolo - hanno picchiato una coetanea che frequenta una scuola diversa dalla loro. L'hanno fatta cadere a terra e le hanno tirato i capelli. L'episodio su cui sono in corso accertamenti è avvenuto a metà dello scorso novembre, durante uno sciopero degli studenti di alcune scuole superiori del capoluogo. Era mattina. Il teatro dei fatti è la centralissima piazza del Popolo.

A quanto pare tra le due studentesse e la parte offesa ci sarebbero state vecchie ruggini che si trascinavano da qualche tempo da quando frequentavano le scuole medie: andavano infatti nella stessa classe e quella mattina la situazione sarebbe all'improvviso diventata molto tesa. E' bastato un attimo e - come ha sostenuto in una denuncia presentata ai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina - la situazione è diventata difficile anche se non è chiara l'origine della lite che poi è degenerata. A quanto pare l'adolescente sarebbe stata colpita anche da un pugno - è riportato nella querela - e da qualche calcio. L'indagine è ancora in fase preliminare e sono in corso accertamenti.