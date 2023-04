C'è voluto il tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia di Stato per riportare l'ordine ed evitare che la situazione potesse degenerare per futili motivi.

Un uomo infatti avrebbe dato in escandescenze all'interno di un locale di via Primo Maggio con il titolare costretto a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il fatto sarebbe accaduto nella tarda serata della domenica di Pasqua con il cliente, uno straniero di nazionalità polacca, che avrebbe - per cause al momento non note - iniziato ad inveire nei confronti di un'altra persona. Il tutto sarebbe accaduto in pochi istanti, durante l'orario della chiusura del locale, con la scena vista sia dai dipendenti che da alcuni clienti in uscita. A quel punto è arrivata la chiamata al centralino delle emergenze con l'arrivo in luogo degli agenti dal vicino Commissariato di via Croce. I poliziotti hanno calmato la persona esagitata e portata via dal locale, permettendo così all'esercente di poter chiudere l'attività all'orario fissato senza ulteriori problemi.

L'intervento degli agenti rientra anche nell'attività di controllo del territorio durante le festività pasquali per garantire la sicurezza pubblica e contrastare reati predatori. Nelle stesse ore infatti sono stati effettuati posti di controllo nei principali punti di accesso della città come la strada provinciale per Latina.