Due distributori utilizzavano carburante non a norma, pronto ad essere immesso in commercio. E' scattato il sequestro per 19mila litri di gasolio contaminato con solventi e già stoccati nel serbatoio per essere venduti in due distributori nella piana di Fondi. L'operazione è avvenuta grazie agli uomini della Guardia di Finanza che nei giorni scorsi hanno svolto controlli serrati nell'ambito di più interventi svolti al contrasto delle frodi nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina e i funzionari dell'Agenzia Dogane Monopoli, appartenenti all'Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale e al locale Ufficio delle Dogane di Gaeta, hanno controllato diversi impianti di distribuzione del sudpontino e rinvenuto ingenti quantitativi di gasolio non a norma e pronto per essere immesso in consumo.



Oltre a Fondi, i finanzieri del Gruppo di Formia e i funzionari delle Dogane hanno scoperto nella cisterna interrata di un impianto di distribuzione della zona di Santi Cosma e Damiano circa 7.000 litri di gasolio risultato contaminato. Durante la vasta campagna di controlli sulla qualità dei carburanti, l'attenzione dei verificatori è stata incentrata sulle fenomenologie illecite più diffuse quali, ad esempio, la miscelazione abusiva di prodotti energetici, al fine di scongiurare la circolazione di carburante adulterato con solventi ovvero mescolato con oli vegetali esausti a danno di automobilisti e autotrasportatori ignari.



A beneficio degli utenti si evidenzia che un prodotto di scarsa qualità, pur non generando da subito anomalie di funzionamento delle autovetture, produce, nell'uso prolungato, effetti negativi sugli ingranaggi dei motori e accresce le emissioni di gas di scarico oltre i normali limiti previsti dalle normative europee a tutela dell'ambiente e dei consumatori i quali acquistano in totale buona fede un prodotto energetico non idoneo e dannoso per gli automezzi.