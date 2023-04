Hanno scosso tutti quelle drammatiche immagini della chiesa del Cuore Immacolato di Maria ad Acquatraversa in via Appia lato Napoli, appartenente ad un ampio complesso conosciuto come Villaggio Don Bosco in fiamme intorno all' una di sabato. L' intervento del personale del Comando Vigili del Fuoco di Latina, squadre territoriali di Gaeta e Castelforte, con anche l' ausilio dei volontari della Protezione Civile Ver Sud Pontino si è protratto per tutta la notte e la mattinata di sabato. Le fiamme, che hanno prevalentemente coinvolto gli arredi in legno all'interno del luogo di culto hanno comportato interdizione totale dei luoghi fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. La comunità aveva celebrato in serata la liturgia del venerdì santo per le strade del rione San Pietro. Il rogo alimentato dal materiale in legno esistente all'interno della chiesa ha distrutto la sagrestia e non ha risparmiato l'oratorio e la casa canonica. Dalla devastazione si è salvato miracolosamente il crocifisso dominante l'altare principale.

E non si è fatta attendere la solidarietà online dopo l'incendio che alla vigilia di Pasqua ha gravemente danneggiato la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, nel Villaggio Don Bosco di Formia, in provincia di Latina. In poche ore sulla piattaforma GoFundMe sono stati raccolti 5.300 euro, arrivati grazie a 120 donazioni, accompagnate anche da messaggi di supporto. "Don Mariano, Osman, e tutti i ragazzi della comunità di Don Bosco hanno bisogno del nostro aluto. Chiunque - si legge sul sito della piattaforma - interno ed esterno, può dare un aiuto in qualsiasi forma ritenga opportuna per la vicenda creatasi". "Il limite imposto - precisano gli organizzatori - è puramente indicativo, non vincolante. Grazie a chiunque vorrà aiutare la comunità".



La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/359yk-oratorio-chiesa-don-bosco-formia-lt