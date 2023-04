Un tragico incidente stradale si è registrato sulla strada statale Pontina all'altezza del chilometro 75 lungo la corsia nord, vicino Borgo Isonzo alle porte di Latina. In circostanze al vaglio dei Carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Sezione Radiomobile per gli accertamenti del caso, un furgone ha travolto un uomo, in fase di identificazione, che camminava a piedi sul bordo della strada. L'impatto è stato violentissimo e per il pedone non c'è stato niente da fare, a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del pronto intervento sanitario.