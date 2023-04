Uno spaventoso incidente stradale si è registrato in via Isonzo, non lontano dall'incrocio con strada Nascosa, nella periferia di Latina. Il bilancio è di cinque mezzi e un ciclista coinvolti nella carambola e un ciclista, per un totale di otto feriti soccorsi da tre ambulanze e l'eliambulanza del pronto intervento sanitario: una donna che sedeva al volante di una vettura completamente distrutta nell'impatto ha riportato gravi conseguenze, tutti gli altri sono stati trasportati in ospedale con ferite e contusioni lievi.

Stando a una prima ricostruzione del sinistro, al vaglio della Polizia Locale, un suv Stelvio Alfa Romeo lanciato a folle velocità avrebbe provocato un primo frontale con una Fiat Punto per sorpassare un ciclista. In seguito alla collisione sono rimasti coinvolti altri tre veicoli, una Ford Fusion, una Mito Alfa Romeo e una Opel Corsa. Pesanti ripercussioni per il traffico, interrotto nel tratto di strada coinvolto durante i rilievi.