L'uomo è stato tratto in arresto per i reati di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

I poliziotti riuscivano ad avere la meglio sull'energumeno, anche ricorrendo allo spray urticante in dotazione.

La polizia è intervenuta nella notte tra sabato 8 e domenica 9 in un bar del centro cittadino di Cisterna di Latina, a seguito di diverse comunicazioni telefoniche giunte al Numero Unico per le Emergenze 112 con le quali era segnalata la presenza di un uomo ubriaco e molesto.

