Dal pomeriggio di oggi via Piave è chiusa a causa di una vasta perdita di gas causata da un guasto accidentale, la rottura di una tubatura interrata durante gli scavi di un cantiere stradale. Quando gli operai si sono resi conto della fuoriuscita del gas, è scattato l'allarme che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per le procedure d'emergenza con i tecnici del gestore della rete di distribuzione.

Nel frattempo le pattuglie della Polizia Locale avevano già interrotto la circolazione stradale per questioni di sicurezza, delimitando il punto della perdita: il traffico è stato chiuso da Borgo Piave per i mezzi in entrata nella città e dalla rotatoria di via Vespucci per quelle in uscita, con pesanti ripercussioni. Ancora incerti i tempi per la riparazione della falla.