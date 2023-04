Arrivano i provvedimenti per garantire lo svolgimento della 52^ Sagra del Carciofo in sicurezza. Due gli atti, emessi dall'Ente a tutela dell'incolumità pubblica anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca che di recente hanno investito il paese. Un centro storico blindato che per l'occasione ridisegna la sua viabilità oltre ai numerosi divieti di transito parcheggio e sosta. Così mentre il Bar di Ferro di Cavallo, riapre, grazie ad un ricorso lampo, accolto dal TAR di Latina, a soli due giorni dall'intimata chiusura, scaturita da un provvedimento del Questore di Latina, il cui merito, e la liceità, verranno discusse il 10 Maggio, la prima Ordinanza la n.7 del 2023 porta la firma del Sindaco Lidano Lucidi, ed è stata redatta in applicazione delle Circolari Prefettizie n. 15135/ Area I del 14.6.2017 e n. 15135/2/Area I dell'8.8.2017 in materia di Safety e Security con cui si riprendono anche le norme ed i divieti imposti dalla normativa anti Covid 19.